Nächste Kurzbahn-EM in Netanya in Israel

Die nächsten Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer finden vom 15. bis 18. Jänner 2015 in Netanya in Israel statt. Diesen Beschluss gab am Donnerstag die in Luxemburg ansässige europäische Schwimm-Union (LEN) bekannt. Die kontinentalen Meisterschaften auf der 25-m-Bahn werden damit sechs Wochen nach den für 3. bis 7. Dezember in Doha angesetzten Kurzbahn-Weltmeisterschaften stattfinden.

Wegen der Termin-Kollision im Dezember gerader Jahre mit Kurzbahn-Weltmeisterschaften hatte sich die LEN eigentlich schon vor Jahren dazu entschieden, in einen Zweijahres-Rhythmus und in ungerade Jahre zu wechseln. Die Israel-Titelkämpfe sind nun aber die aufgrund der WM um einen Monat verschobenen Europameisterschaften für 2014. Demnach wurde die Entscheidung für den Zweijahres-Rhythmus gekippt bzw. aufgeweicht.