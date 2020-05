Nader schielt auf erste Titelchance

Nader, der auf die Erfahrung von knapp 100 Amateurkämpfen zurückblickt und eine feine technische Klinge führt, rückt in den Ranglisten stetig vor. Hoffnung auf eine baldige Titelchance gibt ihm der Blick auf Sauerland-Stallkollege Henry Weber (23, Supermittelgewicht), der am Samstag mit nur 16 Kämpfen auf dem Konto WBO-Weltmeister Robert Stieglitz herausfordert. " Stieglitz ist zwar der Favorit, aber Henry kann die Sensation schaffen", drückt Nader für Weber die Daumen.

Der Wiener selbst muss sich zunächst noch gedulden und in einem der anstehenden Kämpfe erstmals über zehn Runden gehen. Die nötige Kondition dazu hat er bereits und sein derzeitiger neunter Platz in der EU-Rangliste könnte ihn noch dieses Jahr in den Status eines offiziellen Herausforderers heben. Der 21-Jährige hat allerdings nichts zu überstürzen. In der unabhängigen Weltrangliste boxrec.com, die ihn an 60. Stelle führt, liegt vor ihm nur ein Boxer, der jünger ist.

Den Hauptkampf bestreitet am Samstag Ex-Weltmeister Arthur Abraham, der nach drei Niederlagen in den letzten vier Kämpfen wieder in die Spur finden will. Nader bestritt mit dem enorm schlagkräftigen Supermittelgewichtler ein vierründiges Abschlusssparring. Sein Eindruck: "Man merkt, dass er wieder Biss hat. Ich wünsche ihm, dass er noch einmal zurückkommt."