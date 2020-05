Nadal zittert sich zum Duell der Giganten

Der Spanier Rafael Nadal steht in Melbourne im Halbfinale. In einem hochklassigen Tennis-Krimi setzte sich der 25-Jährige gegen Thomas Berdych mit 6:7,7:6,6:4,6:3 durch. Im Halbfinale kommt es gegen Roger Federer zum " Duell der Giganten".

Was kennzeichnet gute Tennisspiele aus? Viele Winner, wenig Fehler, spektakuläre Ballwechsel und ein atemberaubender Matchverlauf. All diese Elemente waren in dieser Begegnung reichlich vorhanden.

Drei Mal konnte Berdych schon gegen Nadal gewinnen. Doch trotz einer Satzführung, die er sich mit 7:5 im Tiebreak holte, blieb dem Tschechen der vierte Erfolg verwehrt. Und somit holte sich Nadal seinen elften Sieg im 14. Duell und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.