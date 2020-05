Nadal trainiert wieder

Fast fünf Monate nach seinem bisher letzten Spiel hat Rafael Nadal am Dienstag wieder mit dem Tennis-Training begonnen. Unter der Aufsicht seines Trainers und Onkels Toni Nadal schlug der ehemalige Weltranglisten-Erste in seiner Heimatstadt Manacor auf Mallorca erstmals wieder ein paar Bälle über das Netz.

Nadal hatte wegen einer Knieverletzung sowohl die Olympischen Spiele, die US Open als auch das ATP-Finale in London verpasst. Zuletzt hatte der 26-Jährige in der zweiten Runde von Wimbledon überraschend gegen den Tschechen Lukas Rosol verloren.

Gibt es in den kommenden Wochen keinen Rückschlag, will Nadal Ende des Jahres bei einem Schaukampf in Abu Dhabi sein Comeback feiern. Danach hat das mallorquinische Kraftpaket eine Teilnahme am ATP-Turnier in Doha (31. Dezember bis 6. Jänner) geplant. Nadal litt am Hoffa-Kastert-Syndrom im linken Knie. Dabei handelt es sich um eine Schwellung von Fettgewebe, das sich unterhalb der Patellasehne bildet. Zudem hatte er am selben Gelenk einen Sehneneinriss.