Nadal deklassiert Wawrinka im French-Open-Finale

Sandplatz-König Rafael Nadal hat am Sonntag im Herren-Tennis davor noch nie Erreichtes vollbracht. Der Spanier gewann mit einem 6:2,6:3,6:1-Finalsieg gegen den Schweizer Stan Wawrinka zum zehnten Mal die French Open, so oft hatte zuvor noch nie ein Spieler bei einem einzelnen Major im Einzel gewonnen. Einzig Margaret Court hatte es elfmal bei den Australian Open geschafft, aber vor der Open Era.

"Die Decima ist für mich sehr, sehr speziell", sagte Nadal in seinem ersten Siegerinterview auf dem Platz, nachdem er sich nach dem Matchball wie bei fast allen seinen Paris-Triumphen zu Boden hatte fallen lassen. "Danke an alle. Das hier ist sehr emotional. Das Gefühl, das ich hier habe, ist schwer zu beschreiben. Was ich auf diesem Platz fühle, ist mit nichts Anderem zu vergleichen. Das ist das wichtigste Turnier für mich."