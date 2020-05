Nach positiven Corona-Tests: Entwarnung beim 1. FC Köln

In einem Interview mit ServusTV hat sich Tennis-Ass Dominic Thiem nicht sehr optimistisch über den Zeitpunkt des Wiederbeginns auf der ATP-Tour geäußert. Der 26-jährige Niederösterreicher glaubt eher an einen Restart im kommenden Jahr. „Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es dieses Jahr echt schwer wird leider, weil das Problem bei uns eben ist: Wahrscheinlich würde es in manchen Ländern schon gehen, aber es müssen halt alle Spieler freie Reisemöglichkeiten haben“, erklärte Thiem. Die Logistik im Weltsport Tennis, der wohl seinen Protagonisten die meisten Flugmeilen aller Sportler sammeln lässt, ist schon so alles andere als einfach.

„Alle Spieler aus der ganzen Welt an einen Ort zu bringen, das erscheint mir wirklich schwierig“, so der Weltranglisten-Dritte aus Lichtenwörth. „Von dem her glaube ich, dass es das Realistischste ist, dass es mit Australien oder mit den ersten Turnieren 2021 losgeht.“ Die ATP selbst arbeitet im Hintergrund an Szenarien, um dies zu verhindern. Und auch zwei der vier Veranstalter der Grand-Slam-Turniere hoffen noch auf einen Ausweg: Während Wimbledon schon abgesagt ist, wurden die French Open vorerst von Mai/Juni auf September/Oktober verschoben, die US Open, so kursieren Gerüchte, könnten von New York ins weniger stark vom Coronavirus betroffene Indian Wells verschoben werden.