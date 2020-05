Muster ist Kitzbühels Attraktion

Ehre, wem gelegentlich Ehre gebührt. Thomas Muster durfte sich auf dem Grand-Stand einschlagen. Grand-Stand? So heißt nämlich nicht nur der Court Nr. 3 in New York, sondern auch der Court Nr. 2 in Kitzbühel.



Muster hat keine Sonderprivilegien, weil er so gut spielt, sondern, weil er Muster ist. Am Samstag prügelte der 43-Jährige die Bälle über das Netz, als ginge es um einen Grand-Slam-Titel. Sein Gegenüber, der 17-jährige Dominic Thiem, der ebenfalls eine Wild Card für den Hauptbewerb bekam, war begeistert: "So trainieren nur Weltklassespieler."



Das ist Thomas Muster, der 1996 die Nummer eins der Welt war, längst nicht mehr - die Nummer 1003 zählt auch nicht mehr zum erweiterten Kreis, so liegen beispielsweise 22 Österreicher vor dem Steirer.



Auch wenn Muster schlagtechnisch nicht mehr ganz so mithalten kann, gibt er im Training Vollgas. Oder, wie es der 34-jährige Stefan Koubek, der im Gegensatz zu seinem Trainingspartner Muster seine Karriere beendet, etwas anders formulierte: "Das ist noch immer ein Gestöhne auf dem Platz."