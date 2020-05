Zwei Tote bei Rallye Dakar

Ein Unfall eines Begleitfahrzeugs der Rallye Dakar hat am Mittwoch in Peru zwei Todesopfer gefordert. Das Auto war auf der Etappe von Arequipa ( Peru) nach Arica ( Chile) rund zehn Kilometer vor der Grenze zu Chile frontal mit einem Taxi zusammengekracht. Dabei starb der Taxifahrer und ein Passagier, gaben die Rallye-Organisatoren bekannt.

In den Unfall war auch in zweites Taxi verwickelt. Insgesamt sieben Personen wurden verletzt und in ein Krankenhaus in Tacna eingeliefert.