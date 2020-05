Webber setzt in Silverstone ein Zeichen

Die Gegner von Sebastian Vettel gehen es in England ruhig an. Nur der Teamkollege spuckt laute Töne.



Vor nur zwei Jahren schien alles vorbei zu sein, das Formel-1-Rennen in Silverstone stand vor dem Aus. Rechteinhaber Bernie Ecclestone war der Kurs in der englischen Einöde schon länger ein Dorn im Auge, das Ende schien nur noch eine Frage der Zeit.



2011 allerdings präsentiert sich das Home of British Motor Racing in neuem Glanz. 120.000 Fans werden am Rennsonntag an der Strecke feiern; 27 Millionen Pfund (30,2 Mio. Euro) wurden in einen Umbau der Boxengasse und des Fahrerlagers investiert. Der neue Komplex wirkt überraschend futuristisch für die älteste Formel-1-Strecke, die 1950 erstmals im Kalender war. "Wir sehen ein komplett neues Silverstone", sagte Lokalmatador Lewis Hamilton. "Ein Sieg wäre überirdisch, aber schon ein Podium wäre etwas Besonderes", sagte Jenson Button, Hamiltons Teamkollege bei McLaren.



Noch ist nicht einmal die Hälfte der Rennen in diesem Jahr absolviert, und Button, Weltmeister 2009, liegt als WM-Zweiter bereits 77 Punkte hinter Dominator Sebastian Vettel. Hamilton, Champion 2008, fehlen gar 89 Punkte. Der Abstand zu Red Bull scheint Hamilton zu zermürben: "Es würde mich extrem nerven, wenn es bei nur einem WM-Titel für mich bliebe."