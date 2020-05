Webber: "Sebastian ist der Maßstab"

Doch Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz hat den derzeitigen WM-Vierten ins Herz geschlossen. Vettel und der Routinier seien eine "Wunschpaarung", bekräftigte der Milliardär. So bekam Webber noch einmal einen neuen Vertrag für 2012. "Ich habe wieder unterschrieben, weil ich keine Wahl hatte", gestand der Routinier von "down under".



Im Jahr 2002 hatte Webber sein Formel-1-Debüt für Minardi gegeben. Seit 2007 fährt er für Red Bull, sechs Rennsiege stehen in der Bilanz. Im Vorjahr hatte er noch vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi rechnerisch eine bessere Titelchance als Vettel. Doch es triumphierte der Jungstar und stieg endgültig zum Chefpiloten des Teams auf.



Schon heißt es, Webbers australischer Landsmann Daniel Ricciardo werde durch die von Red Bull finanzierten Einsätze beim Außenseiter HRT auf die baldige Nachfolge als Vettels Adjutant vorbereitet. Doch noch glaubt Webber an eine bessere Zukunft im internen Duell. "Ich muss mich vorbereiten, denn vielleicht wird er das neue Auto nicht mögen oder fühlt sich nicht wohl damit", sagte der WM-Dritte des Vorjahres. Ein vager Hoffnungsschimmer. Denn die meiste Mitsprache beim neuen Boliden hat für gewöhnlich der Weltmeister.