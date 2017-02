Walkner verlängert Vertrag bei KTM bis 2020

Rallye-Pilot Matthias Walkner hat seinen Vertrag beim Red-Bull-KTM-Werksteam bis 2020 verlängert. Das gab der oberösterreichische Motorradhersteller am Donnerstag bekannt.

„Es ist extrem cool, dass das alles bei der Dakar so gut funktioniert hat. Ich bin extrem stolz und dankbar, dass ich jetzt auch gleich einen Dreijahresvertrag bekommen habe. Dieses Vertrauen gibt viel Sicherheit und nimmt auch viel Druck. Mit Platz 2 war ich jetzt natürlich in einer ganz guten Position. Wäre ich wieder ausgefallen, dann wäre es schwieriger gewesen. Denn KTM will natürlich früher oder später Ergebnisse sehen," meint der Salzburger.

Der 30-jährige Salzburger hatte im Jänner bei der Rallye Dakar hinter seinem britischen KTM-Stallkollegen Sam Sunderland Platz zwei belegt.