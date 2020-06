Walkner: "Ich bin ja kein Wahnsinniger"

Es sind die einfachsten Bedürfnisse, die Matthias Walkner vor dem Start zur Rallye Dakar Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel, was er tun muss, wenn er während der Rallye einmal muss. "Ich hab’ gehört, dass sich einige Fahrer sogar einen Katheder setzen, manche lassen es auch einfach rinnen", berichtet der ehemalige Motocross-Weltmeister, der als KTM-Werkspilot das Rennen in Angriff nimmt. "Extra stehen bleiben tu’ ich sicher nicht. Ich werd’ mir’s wohl verdrücken."

KURIER: Worüber Sie sich alles Gedanken machen ...

Matthias Walkner: In den letzten Wochen bin ich auf so einiges draufgekommen. Ich glaube, ich war ziemlich lästig und habe meine Teamkollegen richtig gelöchert. Aber du musst bei so einer Rallye auf so viele Dinge aufpassen: Wie verpflegst du dich während der Fahrt? Was nimmst du alles mit? Ich hätte wahrscheinlich das richtig warme Gewand daheim gelassen.

Braucht es das?

In Argentinien oder in Bolivien ist es in der Früh Vollgas kalt, da fährst du die ersten drei Stunden bei zwei, drei Grad. Ich hab’ im Internet immer nur die Temperaturen gelesen, die untertags sind. 26 Grad, in Wahrheit brauchst du dort Regeng’wand, Überzieher, dicke Sachen.

Hätten Sie sich vor einem Jahr vorstellen können, dass Sie bei der Rallye Dakar starten?

Dass ich die Dakar fahre, das war so weit weg. Das wäre ungefähr so, als würdest du heute in Salzburg in der Karthalle fahren, und ein Jahr später hast du ein Cockpit in der Formel 1. Vor vier Monaten war ich noch der Vollblut-Motocrosspilot, aber Rallyefahren ist eine komplett andere Sportart. Bei der Dakar fährst du ungefähr hundert Stunden. Das ist wie ein halbes Jahr Motocrossfahren.

Was ist die größte Umstellung?

Die langen Distanzen. Ich merke, dass nach zwei, drei Stunden auf dem Motorrad die Konzentration nachlässt und ich mit den Gedanken abschweife. Und dann beginnst du, Fehler zu machen. Wir haben aber Spezialetappen, bei denen wir bis zu zehn Stunden unterwegs sind.

Und in Bolivien geht’s sogar auf weit über 4000 Meter.

Ich weiß nicht genau, was mich da oben erwartet und wie mein Körper in der Höhe reagiert. Ich hab ’ extra ein Höhentrainingslager auf dem Kitzsteinhorn gemacht, bin viele Skitouren gegangen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, damit ich das Risiko minimiere. Aber ein Restrisiko bleibt. Dodelsicher ist gar nichts.

Haben Sie Angst?

Mir ist klar, dass viel passieren kann. Aber solche Gedanken muss man verdrängen. Ich steh’ nicht am Start und denke: ,Huh, heute könnte es gefährlich werden.‘ Ich denke mir eher: ,Boah, die nächsten 500 Kilometer werden lässig und spannend.‘ Ich bin jetzt kein Wahnsinniger, kein wilder Draufgänger. Ich kenne meine Grenzen recht gut.

Ihr Mentor bei der Dakar ist Heinz Kinigadner, taugt er zum Vorbild?