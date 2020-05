Vettel auf Pole, Schumacher im Pech

Auf Platz drei landete auf der nassen Strecke Vettels Teamkollege Mark Webber. Der Australier verbuchte vor allem im Vorfeld der Qualifikation einen Erfolg. Just an seinem 35. Geburtstag verlängerte Webber bei Red Bull um ein weiteres Jahr - das zähe Feilschen in den letzten Wochen um Vertragsdetails ist damit zumindest bis 2012 beendet. "Ich möchte weiter in der Spitze der Formel 1 fahren, daher war es keine Frage, für ein weiteres Jahr bei Red Bull zu bleiben", sagt Webber.



Damit sind alle Cockpits der Top-Teams für die kommende Saison besetzt.



Für Aufsehen sorgte Bruno Senna. Der Neffe von Ayrton belegte im ersten Qualifying für Renault Platz sieben.