Stand beim Formel-1-Grand-Prix in Spielberg

Die Mercedes-Dominanz auf der Red-Bull-Heimstrecke in Spielberg hält vorerst an. Valtteri Bottas hat den 31. Österreich-Grand-Prix der Formel 1 wie im Vorjahr von der Poleposition aus in Angriff genommen, seinen Platz aber gleich nach dem Start an seinen "Silberpfeil"-Kollegen Lewis Hamilton verloren. In der 14. Runde musste der Finne seinen Boliden abstellen - ein Getriebeschaden machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Kimi Räikkönen gelang ein Traumstart, der Finne schob sich zwischen die beiden Mercedes und übernahm zuerst den zweiten Platz. Danach unterlief dem Ferrari-Fahrer ein Fehler, er fiel etwas ab, holt aber wieder auf und reihte sich auf Rang vier hinter Max Verstappen im Red Bull ein.

Zuschaueransturm

Den diesjährigen Grand Prix in Spielberg haben am Wochenende insgesamt 185.000 Zuschauer vor Ort gesehen. Das gaben die Veranstalter kurz vor dem Rennen bekannt. Das ist die zweithöchste Zahl seit der Rückkehr der Motorsport-Königsklasse in die Steiermark 2014. Damals waren 220.000 Zuschauer vermeldet worden. Bisheriger "Tiefpunkt" waren 85.000 Fans im Jahr 2016.