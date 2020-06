"Senna": Als die Sonne vom Himmel fiel

Am 1. Mai 1994 starb Ayrton Senna. Sein Todestag ging als "schwarzer Sonntag" in die Geschichte der Formel 1 ein. Für Gerhard Berger, dem Freund und Teamkollegen von Senna, war dies der Tag, an dem "die Sonne vom Himmel fiel". Denn dort hat das Zitat, das andernorts noch einmal berühmt wurde, seinen Ursprung.



Der Schock war umso größer, als Ayrton Senna als unverwundbar galt. Nicht umsonst hieß der brasilianische Rennfahrer und dreifache Weltmeister der Formel 1 mit Spitznamen "the Magic". Senna war der perfekte Rennfahrer: ein Extremsportler, Perfektionist und Meister der Konzentration. Wenn es regnete, fuhr er noch besser als sonst. Senna war gut aussehend und charismatisch, tief religiös und getrieben von unbeugsamem Siegerwillen. Brasilien feierte ihn als Nationalheld und rief, als er starb, eine dreitägige Staatstrauer aus.



Der britische Regisseur Asif Kapadia hat nun der Formel-1-Legende ein filmisches Denkmal gesetzt. Seine Hit-Doku " Senna", die bereits 2010 entstand, wird nun im österreichischen Filmmuseum als Österreichpremiere gezeigt (Donnerstag und Freitag: 27. 9., 21 Uhr, 28. 9., 19.00).

Dabei habe er anfänglich gar nicht so viel über Senna gewusst, erzählt Asif Kapadia im KURIER-Interview: "Aber wenn man sich die Archivbilder länger ansieht, geschieht es schnell: Man verliebt sich in Senna."



Diese Liebe merkt man dem Film schön an: Kapadia umwebt den Formel-1-Star hingebungsvoll mit mythischer Aura – und das macht " Senna" auch so herrlich anzusehen: "Ich wollte, dass sich meine Doku anfühlt wie ein dramatischer Spielfilm", so der Filmemacher.



Den Stoff für das perfekte Drama lieferte die legendäre Rivalität zwischen Senna und seinem französischen Teamkollegen bei McLaren, Alain Prost. Die beiden Weltmeister lieferten sich gnadenlose Duelle während der Rennen und danach über die Medien – und sorgten für Spitzenwerte bei den Einschaltquoten.