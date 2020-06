Vettel: "Das wird eines der Highlights im Jahr"

Auto

Gerhard Berger

Sebastian Vettel

Auto

Über die Strecke rast ein rotes: der Ferrari vonaus dem Jahr 1988. Im Cockpit:. "Kuppeln, Zwischengas, das ist so pur und direkt. Ich wäre am liebsten noch lange weitergefahren", schwärmte der Deutsche danach beim Mediengespräch. "Dasist so alt wie ich. Schön, dass so etwas noch erhalten ist."

Doch Bergers Ferrari war nicht unbedingt für seine Zuverlässigkeit bekannt – und erinnert somit etwas an den aktuellen Red Bull. Dem erfolgsverwöhnten vierfachen Weltmeister klebt heuer das Pech an den Reifen. Teamkollege Ricciardo hat neun Punkte mehr als er, in der WM ist Vettel als Sechster nur noch der drittbeste Deutsche hinter den beiden Nicos: Rosberg (1.) und Hülkenberg (5.).

Doch Vettel macht nicht den Eindruck eines Geprügelten. Er sitzt im roten Lehnsessel, scherzt, plaudert, schwelgt in Erinnerungen: "Ich bin ja 2003 schon hier in der Formel BMW gefahren. Leider nicht erfolgreich." Ein schlechtes Omen soll dies nicht sein, die Vorfreude auf den Großen Preis von Österreich überwiegt. "Für Red Bull ist das der zweite Heim-Grand-Prix neben dem Rennen in England, wo das Team stationiert ist. Das wird eines der Highlights im Jahr. Und für mich ist es besonders schön, dass die Tribünen voll sein werden. Das gibt mir den Extra-Kick."