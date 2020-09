Schwerer Unfall von Leclerc: So steht's beim F1-Rennen in Monza

Der Grand Prix der Formel 1 in Italien ist am Sonntag nach 27 von 53 Runden unterbrochen worden. Die Ursache war ein schwerer Unfall von Ferrari-Pilot Charles Leclerc in der Parabolica, der Monegasse ist ohne gröbere Verletzung davongekommen. Bereits zuvor war sein Teamkollege Sebastian Vettel im Heimrennen der Scuderia ausgeschieden. Knapp 20 Minuten später wurde das Rennen fortgesetzt.