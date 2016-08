Rosberg gewinnt Chaos-Rennen in Spa

Mit Dramatik kam die Formel 1 aus der Sommerpause zurück. Beim aufregenden Rennen im belgischen Spa-Francorchamps beendete Nico Rosberg seine Durststrecke nach zuletzt vier Siegen in Serie für seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Für den Deutschen war es der erste Sieg auf der legendären Rennstrecke in Belgien.

Dass Rosbergs Rückstand auf Hamilton in der WM nur geringfügig (neun Punkte) schmolz, lag an der fulminanten Aufholjagd des Briten. Hamilton raste von der letzten Startreihe noch auf das Podest und wurde Dritter. Rang zwei in Belgien belegte der australische Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo.

Horror-Unfall von Magnussen

Bereits nach nur zehn Runden stand alles wieder still. Kevin Magnussen sorgte für einen Renn-Neustart. Der Däne verlor nach der legendären Kurve Eau Rouge die Kontrolle über seinen Renault und schlug in die Streckenbegrenzung ein. Um den Reifenstapel wieder renntauglich herzurichten, musste die Strecke für einige Minuten gesperrt werden. Magnussen selbst stieg nahezu unverletzt aus seinem ramponierten Boliden.

Bereits zuvor war es in den Ardennen heiß hergegangen. Nach dem ersten Start kamen sich in der ersten Kurve die Ferrari-Piloten Räikkönen und Vettel sowie Red-Bull-Jungstar Verstappen in die Quere. Alle drei beschädigten ihre Autos, konnten das Rennen mit großen Rückständen aber fortsetzen. Überhaupt zeigte sich der niederländische Verstappen vor Tausenden seiner Fans in Spa angriffslustig. Über mehrere Runden duellierte sich der 18-Jährige mit Routinier Räikkönen, der sich offen über Funk über die Fahrweise des Niederländers beschwerte.

Auch am Start war Verstappen etwas über das Ziel hinausgeschossen. Der jüngste Pilot in der ersten Startreihe aller Zeiten stellte seinen Red Bull nach der Aufwärmrunde etwas zu weit nach vorne in die Startbox. Doch die große Rennshow sollte da erst beginnen.