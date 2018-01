Rallye Dakar: Erster Walkner-Verfolger Barreda gab auf

Der Spanier Joan Barreda Bort hat am Mittwoch auf der viertletzten Etappe der Rallye Dakar wegen anhaltender Knieprobleme aufgegeben. Der Honda-Pilot war nach der 10. Etappe am Dienstag mit 39:42 Minuten Rückstand erster Verfolger des in der Motorrad-Gesamtwertung voranliegenden Österreichers Matthias Walkner (KTM) gewesen.