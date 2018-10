Polepostion: Es ist angerichtet für Lewis Hamilton

Mit einer fabelhaften Runde in 1:32,237 holte Lewis Hamilton im Qualifying für den Grand Prix der USA die Poleposition. Doch nur sechs Hundertstelsekunden langsamer war Ferrari-Star Sebastian Vettel. "Die zweite Runde war schon recht gut", sagte Hamilton. "Und das war wichtig. Herzlichen Dank an das Team."

Sollte Mercedes-Pilot Hamilton am Sonntag (Start 20.10 MESZ/live ORF eins, RTL) das Rennen auf dem Circuit of the Americas gewinnen und Sebastian Vettel nur Dritter werden, ist dem 33-Jährigen sein fünfter Weltmeistertitel sicher. Die Statistik spricht für Hamilton und seinen Silberpfeil. Sechs Mal wurde auf dem Kurs in Austin ein Formel-1-Rennen ausgetragen, fünf Mal hat der Brite gewonnen.

Die Jäger

Ferrari und Vettel haben den Rückstand auf Mercedes aufgeholt. Doch schon vor dem Qualifying wurde Vettel mit einer Strafe von drei Startplätzen belegt, weil er unter roter Flagge beim Freitagstraining das Tempo nicht schnell genug gedrosselt hatte. Deshalb geht Vettel nur von Platz fünf ins Rennen. Zwischen ihm und Hamilton stehen noch Räikkönen ( Ferrari), Bottas ( Mercedes) und Ricciardo ( Red Bull).

Einen Samstag zum Vergessen erlebte Max Verstappen. Beim Überfahren der Curbs brach schon in Q1 die Radaufhängung an seinem Red Bull, der Niederländer muss von Rang 15 ins Rennen gehen.

So wird Lewis Hamilton in Austin Weltmeister: