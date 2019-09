Tifosi jubeln: Tagesbestzeit von Ferrari-Youngster Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat die Tagesbestzeit zum Auftakt des Großen Preises von Italien aufgestellt. Der 21 Jahre alte Gewinner des Formel-1-Rennens in Belgien verwies am Freitag in der schnelleren zweiten Einheit WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Dem fünfmaligen Weltmeister und fünfmaligen Monza-Sieger fehlten aber nur 68 Tausendstelsekunden.

Auf Platz drei kam Leclercs deutscher Teamkollege Sebastian Vettel (+0,201 Sekunden) vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes (+0,369) und dem Red-Bull-Duo mit Max Verstappen (0,372) und Alexander Albon (0,611).