Audi-Piloten haben das Qualifying für das zweite Rennen der DTM-Saison 2017 in Spielberg dominiert. Der Brite Jamie Green markierte am Sonntag vor seinen beiden Markenkollegen Rene Rast und Mike Rockenfeller aus Deutschland die Bestzeit. Lokalmatador Lucas Auer landete als 18. am Ende des Feldes. Start des Rennen ist um 15.18 Uhr (live ORF Sport+, Servus TV und ARD).

Damit bestätigte sich, was sich schon am Vortag mit einem Audi-Dreifachsieg abgezeichnet hatte. Die Ingolstädter scheinen nach dem Wegfall der Regelung über die Zusatzgewichte die stärkste Kraft im Feld zu sein. In der Gesamtwertung liegt Mattias Ekström, der ebenfalls in einem Audi sitzt, drei Rennen vor Saisonschluss voran. Der Schwede führt jetzt 25 Punkte vor Green.