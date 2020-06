Mateschitz' Ideen für das Murtal

Teilnehmer des Treffens bestätigten Medienberichte, wonach Mateschitz für den Grand Prix auf Fahrräder setzen will: 1000 Bikes sollen gekauft werden, teilweise auch mit Elektro-Antrieb für höhergelegene Hotels und Gaststätten. Mit denen sollen die Besucher kürzere Strecken zum Grand Prix fahren können, danach werden die Räder an die Gemeinden für ihre Gäste verschenkt.

Mateschitz’ Bitte an die Bürgermeister: „Schaffen sie die Infrastruktur in Form von markierten und neuen Radwegen.“

Weiters will der Red Bull-Chef einen „Frühjahrsputz“ organisieren, um das Ortsbild zu verschönern: Wer renovieren will, solle das bis Juni tun, der „ Werkberg“ helfe ab März dabei und stelle das notwendige Material in Haushaltsgrößen zur Verfügung.

Wichtig sei Mateschitz laut Berichten der Teilnehmer die Erhaltung der Tradition. Der 69-Jährige wünsche sich während des gesamten Formel-1-Wochenendes in jedem Wirtshaus Livemusik aus der Region, damit sich die Gäste wohlfühlen und wiederkommen.

Eine andere Idee forciere „Selbstgemachtes“ aus der Region: Ein Netz von Läden soll Produkte wie Käse, Speck oder Hüte unter einer Dachmarke anbieten und vertreiben. Der Erlös soll an die Produzenten zurückgehen.

Letztlich will Mateschitz auch bei angehenden Selbstständigen unter die Arme greifen: „Jeder, der eine Geschäftsidee hat, kann sie uns schreiben, wir sammeln und bewerten das.“ Gute Vorschläge würden vom „ Werkberg“ mit einer Art Kredit gefördert. Dabei müssten die Ideen „nichts Großes“ sein.