Der Spanier Maverick Vinales hat am Sonntag in der MotoGP-Klasse seinen dritten Saisonerfolg gefeiert. Nach Katar und Argentinien siegte der 22-Jährige vom Yamaha-Werksteam in Le Mans vor dem Franzosen Johann Zarco. Der zweifache Moto2-Weltmeister erreichte erstmals in der Königsklasse eine Top-3-Platzierung. Dritter wurde Dani Pedrosa. Valentino Rossi und Marc Marquez stürzten aus eigenem Verschulden.

Im WM-Klassement führt Vinales mit 87 Punkten vor Pedrosa (68) und Rossi (62). Titelverteidiger Marquez hat als Vierter 58 Punkte auf dem Konto.

Sturz-Orgie

Zu einem Massensturz war es zuvor beim Moto3-Rennen gekommen. In der zweiten Runde gab es deshalb eine Unterbrechung. Auslöser des Crashs, in den mindestens zwölf Piloten verwickelt waren, war eine langgezogene Ölspur von einem Sturz in der ersten Runde.

Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Renndistanz bei einem Neustart auf 16 Runden verkürzt. Den Sieg sicherte sich am Ende der Spanier Joan Mir.