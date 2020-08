Motorrad: „Man geht gemeinsam auf eine Weltreise“

Lebt der Motorrad-Zirkus in einer Parallelwelt?

Ist das nicht überall so?

Vielleicht. Aber Sie sehen dieselben Gesichter auf allen Kontinenten.

Das stimmt schon. Der Bezug ist ein anderer zu den Sportlern, weil man gemeinsam auf Weltreise geht. Und in der MotoGP ist man emotional zusätzlich insoweit involviert, weil halt stets etwas passieren kann. Beim Tennis geht es nicht um Leben und Tod. In der MotoGP schon, und Verletzungen sind an der Tagesordnung. Du weißt, dass in jeder Session jemand crashen wird.

Wie ist Valentino Rossi?

Der Doktor ist ein Vollprofi in jedem Bereich. Er weiß, was wir von ihm wollen. Wenn er eine Frage nicht beantworten will, dann tut er so, als würde er sie nicht verstehen. Er ist ein lustiger Kerl.