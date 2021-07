Doktor Rossi baut in Assen die Führung aus

Spannender hätte der MotoGP in Assen nicht enden können. In der berühmt-berüchtigten Ziel-Schikane lieferten sich Valentino Rossi und Marc Marquez einen dramatischen Zweikampf um den Sieg: Marquez versuchte das Überholmanöver innen und berührte Rossi. Am Ende mussten der Italiener über das Kiesbett abkürzen – der sechsfache Weltmeister Rossi setzte sich aber vor 97.000 Zuschauern durch.

"Das ist ein sehr wichtiger Sieg für mich", sagte der 36-jährige Yamaha-Altmeister, der zum dritten Mal in dieser Saison triumphierte. "Ich habe im ganzen Rennen gepusht, meine Geschwindigkeit war sehr stark. Diese 25 Punkte sind sehr wichtig für mich", sagte Rossi, der von der Poleposition aus gestartet war und mit dem Sieg die Führung in der WM-Wertung auf zehn Punkte ausbaute. Sein Verfolger, Markenkollege Jorge Lorenzo, der zuletzt vier Grands Prix in Folge gewonnen hatte, wurde in den Niederlanden Dritter.