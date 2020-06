MotoGP: Rossi beim Heimrennen Zweiter

In der Moto2 blieb WM-Spitzenreiter Marc Marquez mit seinem bereits siebenten Saisonsieg auf Titelkurs. Der Spanier, der in der kommenden Saison in der Königsklasse MotoGP fahren wird, liegt nun bereits 53 Punkte vor seinem zweitplatzierten Landsmann Pol Espargaro, der in Minsano vor dem lange Zeit führenden Italiener Andrea Iannone Zweiter wurde.