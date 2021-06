Für einen hat die Asien-Tour der Formel 1 mit dem Rennen am Sonntag in Südkorea (8 Uhr MESZ) Priorität: Tony Fernandes (47). Dem Unternehmer aus Malaysia gehört nicht nur der Rennstall Lotus, sondern auch die Fluglinie AirAsia und Londons Fußball-Klub Queens Park Rangers. Sein Vermögen wird auf 330 Millionen US-Dollar geschätzt.



KURIER: Mr. Fernandes, Ihr Alltag klingt mit allen den Geschäften ziemlich stressig.

Tony Fernandes: Von wegen. Ich sehe es als Geschenk an, das alles tun zu dürfen. Samstag und Sonntag Formel 1, dann ab und zu am Montag ein Premier-League-Spiel meines Klubs. Wer könnte das denn nicht genießen?



Welche Prioritäten setzen Sie im Alltag?

AirAsia hat oberste Priorität, das ist mein täglich Brot. Am Wochenende bin ich dafür Racer. Aus Leidenschaft.



Die Formel 1 scheint das schwierigere Geschäft zu sein als die Luftfahrt ...

Wir wollten die erfolgreichste Billigfluglinie der Welt werden. Das sind wir. Wir wollen auch irgendwann ein Weltmeister-Team sein. Ich erkenne, dass wir dafür mit der richtigen Geschwindigkeit wachsen.



2010 wurden Sie vom " Forbes"-Magazin zu Asiens Manager des Jahres gekürt. Eine Ehre?

Die Auszeichnung von Forbes zählt sicher mehr als andere. Aber die Ehre gebührt den Mitarbeitern. Nur mit Idioten wirst du nie der Beste.



Wollen Sie in der Formel 1 Geld verdienen?

Natürlich. Ein Hobby kann das nicht sein, dafür steckt viel zu viel Geld drinnen.



Wie viel denn?

Um das Team aufzustellen, waren 100 Millionen Pfund (115 Millionen Euro, Anm.) nötig. Das jährliche Budget liegt nun etwa bei der Hälfte.



Welche Rolle spielt dabei die Markenbildung?

Das Hauptmotiv für das Engagement in der Formel 1 war nicht Bekanntheit, sondern die Leidenschaft für den Sport. Es gibt effektivere Formen der Werbung. Aber ganz umsonst mache ich es nicht. Viele Europäer reisen nach Asien. Ich will, dass sie das mit AirAsia tun. Es geht aber auch um den Kontakt zu neuen Geschäftspartnern wie Bankern. Irgendjemand muss mir ja meine Flieger finanzieren.



Stichwort Asien: Einige Leute kritisieren, es gäbe dort zu viele Rennen ...

Wir können es uns nicht leisten, ein europäischer Sport zu bleiben. Die Formel 1 muss ein globaler Sport werden, um überleben zu können. Ich kann aber manchen Fan verstehen, wenn er sagt, ein Rennen vor halb leeren Tribünen in der Türkei sei unwürdig.



War es richtig, den GP aus dem Kalender zu nehmen?

Die Teams und Formel-1-Bosse müssen verstehen, dass es hart ist, ein Rennen in einem neuen Land zu verkaufen. Singapur hat es geschafft, in China ist es noch immer ein harter Weg und in Indien wird es noch viel härter. Ich würde es gerne sehen, wenn wir weniger neue Rennen machen, die bestehenden dafür besser verkaufen.



Bekommen die Fans das beste Produkt?

Es ist heuer schon viel besser. Mein Vorteil ist, dass ich die Welt auch außerhalb des Fahrerlagers kenne. Ich bin kein Techniker, sondern ein Fan. Ich habe keine Ahnung, wie, wo und wann ein Diffusor angeblasen wird. Es darf auch nicht wichtig sein. Wichtig ist auch, wie wir das Produkt zu den Fans bringen?



Nämlich?

Ich bin nicht bei jedem Rennen anwesend. Ich verfolge Rennen über Skype oder mit dem Handy. Die neuen Möglichkeiten können ein Segen sein. Vielleicht gibt es ja Menschen, die lieber Team Lotus im Duell mit Williams verfolgen würden, als Vettel einsam an der Spitze?



Traditionell nicht an der Spitze sind die Queens Park Rangers. Was ist Ihr Ziel?

Zu überleben.



Haben Sie deshalb rasch die Ticket-Preise erhöht?

Das war nötig. Wir haben das kleinste Stadion der Liga. Und der Protest der Fans hielt sich in Grenzen, weil sie schnell bemerkt haben, dass erstmals wieder Geld für Transfers da ist.