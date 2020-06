Mit Hirschers Hilfe zum großen Coup

Matthias Walkner kann seine Freundschaft zu Marcel Hirscher nicht verleugnen. Die flotten Sprüche, die der 26-jährige Salzburger in einer Tour von sich gibt, könnten genauso gut aus dem Mund des Ski-Stars kommen. "Ich fahr’ immer Vollgas", meint er etwa in perfektem Hirscherisch.

Der Nobody aus Kuchl könnte sich am Sonntag einen Namen machen. Walkner ist drauf und dran, als erster Österreicher seit 27 Jahren ( Heinz Kinigadner) einen WM-Titel im Motocross zu gewinnen. Beim Saisonfinale in Teutschenthal genügen dem 26-Jährigen zwei achte Plätze zum Triumph in der MX3-Klasse, der zweitwichtigsten der drei offiziellen Rennserien.