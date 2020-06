Mit Hirn, Charme und Methode

Es ist nicht überliefert, ob Bernie Ecclestone ein Fan der KURIER ROMY ist, aber der 83-jährige Formel-1-Boss aus England meint es gut mit zwei der Nominierten.

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, die als Kommentatoren für den ORF 19 Wochen im Jahr der bedeutendsten Motorsportserie der Welt hinterherreisen, haben Zeit für den wichtigsten TV- und Fernsehpreis des Landes am 26. April in der Wiener Hofburg. Am 21. April kommt das Duo aus Schanghai zurück, zuvor steht an diesem Sonntag aber noch der Grand Prix von Bahrain an.