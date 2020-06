McLaren ohne Hauptsponsor in neue Saison

Das Formel-1-Team McLaren wird die Formel-1-WM in Australien ohne Hauptsponsor in Angriff nehmen. Nachdem Vodafone den Vertrag mit dem erstmals seit 1980 ohne Podestplatz gebliebenen Rennstall nicht verlängert hatte, fand Ron Dennis bisher keinen Nachfolger. "Aber in einem der nächsten Rennen wird es definitiv einen Titelsponsor geben", erklärte der 66-jährige Dennis, der im Jänner wieder in sein früheres Amt als Geschäftsführer der McLaren-Gruppe zurückgekehrt war.