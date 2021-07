Massa Schnellster am Freitag

Ferrari-Pilot Felipe Massa hat auf der neuen Formel-1-Strecke in Indien am ersten Trainingstag Bestzeit erzielt. Der Brasilianer legte am Freitag im zweiten freien Training in 1:25,706 Minuten die schnellste Runde hin.



Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel ( Red Bull) war auf dem 5,125 Kilometer langen Buddh International Circuit in Greater Noida vor den Toren Neu Delhis neun Hundertstelsekunden langsamer und wurde Zweiter vor dem Massa-Teamkollegen Fernando Alonso.