Marussia versagt beim Crashtest

Rückschlag für das Team Marussia (ehemals Virgin): Der Rennstall wird an den letzten Testfahrten in Barcelona (ab Donnerstag) nicht teilnehmen, weil der neue MR01 einen Crashtest nicht bestanden hat. Damit können die Piloten Timo Glock (D) und Charles Pic (F) erst unmittelbar vor dem ersten GP in Melbourne (18. 3.) das Auto testen.

Der Crashtest soll am Ende der Woche wiederholt werden. Die Teampiloten müssen daher in Melbourne mit einem völlig neuen Auto ohne Test-Kilometer antreten.