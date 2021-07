Maranello: Ferraris Heimat

In Maranello hat jeder seine Verbindung zur Sportwagenmanufaktur. Die Kellnerin im Ristorante am Hauptplatz, die mehrmals Stefano Domenicali bewirtet hat und freilich nur Gutes von den Tischmanieren des Formel-1-Teamchefs berichten kann.



Vittorio, ein freundlicher Mann mit blassem Teint und leiser Stimme, ist Rezeptionist in einem Ferrari-Hotel für Tagestouristen. Seine Familie arbeitet bereits in dritter Generation für das Aushängeschild der Region. "Der Traum eines jeden Maranellesi ist es, für Ferrari zu arbeiten", sagt Vittorio, dessen Großvater einst Mechaniker unter Firmengründer Enzo Ferrari war. Vittorios Vater leitete die Logistik.



1400 Personen sind es in Maranello, die die teuren Männerträume vom Scheitel bis zur Sohle, vom Faltdach bis zum Auspuff, fertigen. "Egal wie groß das Unternehmen noch wird", sagt Vittorio, "es ist wichtig, dass ein Ferrari ein Produkt der Region bleibt." Und wenn man genau hinblickt erkennt man den Ort in den Boliden wieder - und umgekehrt: geradlinig, schnörkellos, frei von Schnickschnack, auf Leistung getrimmt und dennoch - oder gerade deswegen - betörend.



"Die Leute hier sind sehr fleißig und genau. Sie entsprechen so gar nicht dem gemeinen Klischee des Italieners", sagt Franz Tost. Der Tiroler lebt seit fünf Jahren in der Region, er ist Teamchef von Toro Rosso. Der zweite Formel-1-Rennstall von Red Bull sitzt in Faenza und stützt die Theorie, das Motorsport ansteckend sei.