Lucas Auer gibt im Mai DTM-Debüt

„Der Test Ende vergangenen Jahres in Jerez de la Frontera war eine fantastische Erfahrung. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, wieder im Auto zu sitzen und mich weiter auf mein DTM-Debüt vorzubereiten. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen“, sagte Auer, der als erster Österreicher seit Mathias Lauda (2006 bis 2009) in der populärsten europäischen Tourenwagenserie an den Start gehen wird.

Die DTM-Saison 2015 startet mit dem Rennwochenende am 2./3. Mai auf dem Hockenheimring. Am 1. und 2. August gastieren Auer und Co. auf dem Red Bull Ring in Spielberg. „Mir ist klar, dass es keine einfache Aufgabe wird. Die DTM ist eine erstklassige Rennserie mit starken Gegnern. Aber ich bin lernwillig und bereit, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Ich möchte diese Chance, die mir Mercedes-Benz ermöglicht, beim Schopf packen“, kündigte Auer an.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte, dass sich der Tiroler „diese Chance mit seinen Leistungen in den vergangenen Jahren verdient“ habe. „Wir setzen weiter auf unsere Philosophie, jungen Talenten die Gelegenheit zum Aufstieg in die DTM zu geben“, erklärte der 43-jährige Wiener.