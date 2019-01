Licht und Schatten: Michael Schumacher wird 50

Wie der Vater, so der Sohn: Micks Weg in die Formel 1

Mit dem Aufstieg in die Formel 2 in diesem Jahr wird Mick Schumacher mehr denn je im Scheinwerferlicht stehen. Das Aussehen, der Gang, der Klang seiner Stimme – viele fühlen sich an den großen Michael erinnert, wenn sie Schumacher junior begegnen. „Ich bin froh, wenn man mich mit meinem Vater vergleicht. Er ist mein Idol, er ist der, zu dem ich aufschaue“, sagt der 19-Jährige.

Formel-3-Europameister

Mick nimmt den wachsenden Rummel zumindest äußerlich gelassen. „Das war immer so. Das ist normal für mich. Ich hatte die Zeit, da reinzuwachsen. Das hat mir sehr geholfen“, sagt Mick Schumacher. Dass er dem enormen Erwartungsdruck bislang gewachsen ist, bewies er spätestens mit seinem Triumph in der Formel-3-EM im vergangenen Jahr. In der neuen Saison fährt Schumacher in der Formel 2, die ihre Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1 austrägt.

„Er ist ein ganz prächtiger junger Mann. Dass er so ausbalanciert ist, zeigt auch, wie die Familie das Ganze handhabt. Man findet bei Mick nicht mal einen Anflug von Arroganz oder übertriebenen Selbstbewusstseins“, lobt der einstige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. Der 66-Jährige hat Michael Schumacher vor rund 30 Jahren ein Stück auf seinem Weg in die Formel 1 begleitet.

Durchbruch in Spa

Im belgischen Spa-Francorchamps, wo Vater Michael 1991 sein erstes Formel-1-Rennen bestritt und 1992 seinen ersten Grand Prix gewann, holte sich Mick seinen Premieren-Erfolg in der Formel 3. „Wenn es ein Hollywood-Streifen wäre, würde man es nicht glauben“, sagt Norbert Haug. Denn plötzlich gelang Mick Schumacher Sieg um Sieg, bis ihm in Hockenheim der EM-Titel sicher war. „Das macht man nicht, weil die Sonne in den Auspuff scheint, sondern weil man mit Gaspedal und Lenkrad gut umgehen kann“, meint Haug.

Bevor er sich aber in die Formel 1 wagt, wolle er „zu 100 Prozent bereit dafür sein“, versichert Mick Schumacher. Ferrari und Mercedes haben bereits Interesse erkennen lassen. „Er hat großes Talent, wie es auch sein Vater hatte“, sagt Mercedes-Superstar Lewis Hamilton, der gerade seinen fünften WM-Titel holte und nun sogar die größten Rekorde von Michael Schumacher jagt.