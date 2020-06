24 Stunden am Limit in Le Mans

Gleich fünf Österreicher gehen heuer in Le Mans an den Start. Auch Alexander Wurz macht im Toyota-Hybrid wieder Jagd auf seinen dritten Sieg in der LMP1-Klasse. Die Ausgangsposition ist gut: Der Niederösterreicher startet im Team mit Kazuki Nakajima (Jap) und Stéphane Sarrazin (F) aus der Poleposition vor Porsche. Nakajima war der erste Japaner überhaupt, der ein Qualifying gewinnen konnte, noch dazu mit einem neuen Rundenrekord in der Hybrid-Ära (3:21,789). Toyotas Auftrag ist klar: Im 16. Anlauf auf dem 13,629 Kilometer langen Kurs, der die Langstreckenwelt bedeutet, soll es endlich mit dem ersten Triumph klappen.

Vorjahressieger Audi hat zumindest das Rennen vor dem Rennen gewonnen: Nach dem Trainingsunfall von Loïc Duval wurde der demolierte R18-Turbodiesel in Rekordzeit wieder zusammengeschraubt.

Le Mans ist Legende. Nicht zuletzt wegen des Grenzgangs, den das 24-Stunden-Rennen für Mensch und Maschine darstellt. "Das ist einzigartig, wenn du 24 Stunden mitfiebern musst. Wenn endlich die Sonne aufgeht, dann ist es so lange bis Mittag. Und wenn dann endlich Mittag ist, musst du immer noch drei Stunden warten. Es ist einfach so lang", sagt Fritz Enzinger. Doch wird das Warten belohnt, sind die Strapazen vergessen.