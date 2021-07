MotoGP auch 2017 im August in Österreich

Die MotoGP-Stars rund um Valentino Rossi und Marc Marquez werden auch 2017 nach Österreich zurückkehren. Der Grand Prix in Spielberg steht im provisorischen Kalender für die Saison 2017, den der Motorrad-Weltverband FIM am Mittwoch bekanntgab.

Demnach findet der Österreich-GP von 11. bis 13. August statt. Die Station in der Steiermark wird das elfte Rennen des insgesamt achtzehn Läufe umfassenden Kalenders sein. Eröffnet wird die Saison am 26. März mit dem einzigen Nachtrennen der Saison in Katar. Danach geht es weiter nach Argentinien und in die USA, ehe am 7. Mai der Europa-Auftakt in Jerez stattfindet.

Besonders anspruchsvoll wird der Oktober für die MotoGP-Asse: Innerhalb von sechzehn Tagen werden die drei Rennen in Japan, Australien und Malaysia ausgetragen, was Fahrer und Teams sowohl körperlich als auch logistisch an die Grenzen bringen wird.

MotoGP-WM 2017, Provisorischer Kalender Grand Prix von Katar Losail 24. - 26. März Grand Prix von Argentinien Termas de Rio Hondo 7. - 9. April Grand Prix von Texas Austin 21. - 23. April Grand Prix von Spanien Jerez 5. - 7. Mai Grand Prix von Frankreich Le Mans 19. - 21. Mai Grand Prix von Italien Mugello 2. - 4. Juni Grand Prix von Katalonien Barcelona 9. - 11. Juni Grand Prix der Niederlande Assen 23. - 25. Juni Grand Prix von Deutschland Sachsenring 14. - 16. Juli Grand Prix von Tschechien Brünn 4. - 6. August Grand Prix von Österreich Spielberg 11. - 13. August Grand Prix von Großbritannien * Silverstone 25. - 27. August Grand Prix von San Marino Misano 8. - 10. September Grand Prix von Aragon Aragon 22. - 24. September Grand Prix von Japan Motegi 13. - 15. Oktober Grand Prix von Australien Philipp Island 20. - 22. Oktober Grand Prix von Malaysia * Sepang 27. - 29. Oktober Grand Prix von Valencia Valencia 10. - 12. November

* noch kein Vertrag unterzeichnet