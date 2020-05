Jaypee Group: Reich mit Zement

Mega-Firma Die Jaypee Group wurde 1958 in Indien von Jaiprakash Gaur als ziviles Bauunternehmen gegründet. Der Hauptsitz liegt in Noida, einer erst 1976 gegründeten Industriestadt am südöstlichen Stadtrand von New Delhi. Heute handelt die Firma erfolgreich mit Immobilien, sie baut Hochhäuser, Spitäler, Schulen, Autobahnen und Straßen. Die Jaypee Group ist der drittgrößte Zement-Produzent Indiens und hat in zehn der 28 Bundesstaaten Stützpunkte.