Hamilton-Triumph am Nürburgring

Selten hatte Sebastian Vettel dermaßen viel Ellenbogenfreiheit bei den Interviews wie am Sonntag Nachmittag. Rechts und links von ihm weniger Gedränge als üblich, der Strauß von Mikrofonen vor ihm allerdings so üppig wie eh und je. " Fernando Alonso war irgendwann zu schnell für mich, ich musste ihn ziehen lassen", sagte der WM-Führende vom Red-Bull-Team.



Wie bitte? Zu schnell? Üblicherweise kamen in der laufenden Saison diese Worte in Zusammenhang mit Sebastian Vettel stets von den Konkurrenten des 24-jährigen Weltmeisters.



Und am Sonntag, beim Heimrennen des Deutschen auf dem Nürburgring, konnte Vettel in der frischen Luft sein Rennen analysieren, während die Medienvertreter im warmen Pressezentrum auf die Top 3 des Großen Preises von Deutschland warteten: Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Vettels Teamkollegen Mark Webber.



Von der Entscheidung war der WM-Führende am Sonntag so weit entfernt wie Nürburg von einem lauen Sommernachmittag. Bei 13 Grad Lufttemperatur rettete Vettel in der 59. von 60 Runden den vierten Rang - dank seiner Boxencrew: Die Serviceleute von Red Bull wechselten den verpflichtenden harten Satz Reifen flinker als die Mannen von Ferrari bei Felipe Massa. "Das war unser Maximum", betonte Vettel.