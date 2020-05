Grosjean bleibt bei Lotus

Der französische Formel-1-Pilot Romain Grosjean fährt auch im kommenden Jahr an der Seite von Kimi Räikkönen für Lotus. Wie der britische Rennstall am Montag bekanntgab, wird der Kontrakt des 26-Jährigen verlängert. " Romain ist ein großes Talent", erklärte Teamboss Eric Boullier am Tag nach Grosjeans Sieg beim Race of Champions in Bangkok.

Lotus hatte die Saison 2012 als Vierter der Konstrukteurswertung abgeschlossen, Grosjean war dreimal aufs Podest und in der Einzelwertung auf Rang acht gefahren. Räikkönen, 2007 mit Ferrari Weltmeister, hatte das Jahr als Dritter beendet.