Glock siegt im zweiten Spielberg-Rennen

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Timo Glock hat am Sonntag das zweite Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Spielberg gewonnen. Der für das RMG-BMW-Team fahrende Deutsche setzte sich vor den beiden Audi-Fahrern Mattias Ekström (SWE) und Jamie Green (GBR) durch und feierte damit den dritten DTM-Sieg seiner Karriere. Der Tiroler Lukas Auer kam im Mercedes nicht über Rang 16 hinaus.

Für BMW war es der zweite Triumph am Wochenende, nachdem am Vortag Glocks Landsmann Marco Wittmann den Sieg herausgefahren hatte. In den vier bisherigen Saisonläufen hat es somit vier verschiedene Sieger gegeben. Mercedes schnitt in der Steiermark erneut schlecht ab und blieb ohne Punkte. Bester in einem Stuttgarter Auto war der Spanier Daniel Juncadella. Zum Rennwochenende am Lausitzring Anfang Juni reist Paul di Resta dennoch als Gesamtführender.

Der als Titelfavorit in die Saison gestartete Ekström schob offenbar noch Frust aufgrund einer Szene aus dem Samstag-Rennen, als er in der ersten Kurve nach einem Dreikampf mit den BMW-Fahrern Maxime Martin und da Costa ins Kiesbett gedreht worden war. Anschließend fühlte sich der 37-Jährige bei seiner Aufholjagd dann von Mercedes-Pilot Götz behindert.