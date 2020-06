Red-Bull-Trophäen in See gefunden

Einige der gestohlenen Trophäen des Formel-1-Rennstalls Red Bull wurden britischen Medienberichten zufolge gefunden. Laut BBC bestätigte die Thames Valley Polizei am Dienstag, dass rund 20 Pokale in einem See bei Sandhurst entdeckt wurden. Viele der Trophäen seien beschädigt.

Vor eineinhalb Wochen waren aus der Formel-1-Zentrale des Ex-Weltmeister-Rennstalls in Milton Keynes mehr als 60 Trophäen gestohlen worden. „Die Tatsache, dass einige Pokale einfach in einen See geschmissen und beschädigt wurden, zeigt die Sinnlosigkeit dieser Tat“, zitierte die BBC Teamchef Christian Horner.

Die Diebe waren in der Nacht mit einem Auto durch eine Glasfront in die Eingangshalle der Fabrik des Teams nahe London gefahren. Horner betonte noch einmal, dass der ideelle Wert der Pokale für das Team sehr hoch sei, nicht aber der tatsächliche. „Hoffentlich kommen die Trophäen wieder dorthin, wo sie hingehören“, betonte er. Von den anderen Pokalen sollen gegebenenfalls Nachbildungen angefertigt werden.