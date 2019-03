Formel E: Bird übernimmt mit Sieg in Hongkong Gesamtführung

Der Brite Sam Bird hat mit einem umstrittenen Manöver das Formel-E-Rennen in Hongkong für sich entschieden. Er touchierte am Sonntag kurz vor dem Ziel den vor im fahrenden Deutschen Andre Lotterer, dem dadurch der Hinterreifen platzte. Dank des Siegs übernahm Bird nach dem fünften Saisonrennen die Führung im Gesamtklassement. Der zuvor voran liegende Belgier Jerome d'Ambrosio schied in China aus.

Der ehemalige Formel-1-Star Felipe Massa erzielte mit einem sechsten Platz sein bisher bestes Ergebnis in der Formel E. In Hongkong fand der 50. E-Prix der noch jungen Geschichte der Rennserie statt.