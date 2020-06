Zwei Männer kämpfen um WM-Titel wie um eine Frau

In der Führungsetage des Mercedes-Teams scheint man mit dem Clinch der Starpiloten gut leben zu können. "Wenn zwei Männer um dieselbe Frau kämpfen, dann mögen sich diese beiden nach einiger Zeit nicht mehr", sagte Motorsportchef Toto Wolff der Bild-Zeitung. "Die beiden kämpfen um dieselbe Sache, dieselbe Frau – also den WM-Titel. Um diesen Pokal am Ende der Saison in der Hand zu halten, gehst du sehr weit." Doch der Österreicher glaubt zu verstehen, was die Fahrer brauchen, um sich wieder voll auf den Job zu konzentrieren: "Nico und Lewis sind manchmal wie zwei Teenager, die ihre Grenzen austesten. Manchmal muss man sie vorsichtig schütteln, um sie wieder auf Kurs zu bringen."

Dass die Freundschaft einen Kampf um die WM nicht unbeschadet bestehen kann, glaubt aber auch Toto Wolff: "Ich glaube, dass Rennfahrer genau deshalb nie Freunde sein können. Nico und Lewis sind Kollegen, Gegner. Und auf der Strecke sind sie Feinde."