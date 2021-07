Vettel stinksauer wegen "miserabler" Pirelli-Reifen

Nach seinem Reifenplatzer bei höchstem Tempo wenige Kilometer vor der Ziellinie in Spa-Francorchamps schimpfte Sebastian Vettel auf Reifenhersteller Pirelli. "Es muss mal gesagt werden, die Qualität der Reifen ist miserabel", kritisierte der viermalige Formel-1-Weltmeister in einem ersten TV-Interview nach seinem Aus. Niki Lauda sah die Sache anders und gab Ferrari eine Mitschuld.

"Das eine ist das Ergebnis. Das andere, wenn das früher passiert, knall ich mit 300 in die Wand. Ich weiß nicht, worauf wir warten", sagte Vettel, der im Gegensatz zu seinen Silberpfeil-Konkurrenten mit einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs und lag damit bis zwei Runden vor Schluss auf Kurs dritter Platz. "Klar wusste ich, dass die Reifen abbauen", räumte er ein. "So was darf aber nicht passieren." Aus dem gefährlichen Zwischenfall müsse man nun lernen. "Demnächst knallt einer in die Wand", warnte der Ferrari-Star drastisch.