Start-Ziel-Sieg für Rosberg in Monaco

Sebastian, was war heute der Grund für das frühe Ausscheiden beim Grand Prix von Monaco?

Genau weiß ich das leider selbst noch nicht. Am Ende hatte ich einfach keinen Ladedruck mehr und ein Motor ohne Ladedruck ist leider kein echter Motor.

Im Fernsehen war es nicht ganz genau sehen, was in den ersten sieben Runden passiert ist.

Der Start war sehr gut und es lief noch alles normal, dann kam die letzte Runde der Safety Car-Phase und auf einmal war der ganze Ladedruck weg. Deshalb war dann auch meine ganze Power weg und an Weiterfahren war gar nicht mehr zu denken.

Wie läuft in diesem Fall die Kommunikation mit der Box ab?

In so einem Moment versuche ich, den Jungs so gut es geht zu beschreiben, wie sich das Problem anfühlt, und sie versorgen mich wiederum mit soviel Lösungsvorschlägen wie möglich. Leider war heute der passende Tipp nicht dabei.

Man hat es im Funk ganz deutlich gehört, wie enttäuscht und frustriert du warst...

In den letzten Rennen ist unfassbar viel passiert und man hofft bis zum Schluss, dass man die Situation noch lösen kann, aber am Ende ist es so wie es ist. Ich weiß aber auch, dass es nicht immer so weitergehen wird, weshalb wir jetzt weitermachen und den Kopf nicht hängen lassen werden.

War es das einzige Problem oder nur eines von vielen?

Das war das einzige Problem. Mein Vortrieb war auf einmal weg und damit auch die ganze Leistung. Ich hab zwar versucht das Auto auszumachen und dann wieder neu zu starten, aber das hat leider nichts gebracht.

Dabei hat der Start mit dem Überholmanöver ganz gut ausgesehen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn das Auto wenige Runden später zu streiken beginnt?

Das Problem ist schon in der letzten Runde des Safety Cars aufgetreten und ich habe noch gehofft, dass aus der Box noch ein Lösungsvorschlag kommt, aber leider kam nichts. Es ist natürlich sehr schade und tut natürlich auch ein bisschen weh, so ein früher Ausfall.

Woran kann das denn liegen, dass Rennen für Rennen immer an deinem Auto Probleme auftauchen? Da muss doch jemand eine Lösung parat haben.

Leider ist es immer etwas anderes und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mittlerweile den Großteil der Entwicklung, was die Fehlerbehebung betrifft, vorangetrieben habe. Es bleibt einem als Fahrer leider nicht viel mehr übrig, als das, was passiert, hinzunehmen, aber ganz klar ist es auch frustrierend.

Wie gehst du mit deinem Frust nach so einem Vorfall um?

Der Frust dauert bei mir nicht lange, weil ich mich nicht zu lange mit Negativem beschäftige. Abhaken und weitermachen ist meine Devise. Sicher ist es schade, wenn man ein Rennen so früh beenden muss, vor allem weil ich glaube, dass heute der dritte Platz drinnen gewesen wäre. Ich hätte heute Fürst Albert und Fürstin Charlene wirklich sehr gerne die Hand geschüttelt, aber daraus ist leider nichts geworden.

Sebastian Vettel (www.redbull.de/sebastianvettel) gibt dieses Interview für redbull.com/motorsports (http://www.redbull.com/motorsports).