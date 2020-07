Formel 1: Starkregen in Spielberg vor Abschlusstraining

Bei der Formel 1 in Spielberg hat der Starkregen wie angekündigt am Samstag-Vormittag mit voller Wucht eingesetzt. Der Regen war so stark, dass mit der Formel 3 das erste Rennen des Tages nach mehreren Unfälle wegen Aquaplanings nach 12 von 24 Runden abgebrochen werden musste. Der Österreicher Lukas Dunner lag beim Rennabbruch auf Platz 16, der Sieg ging an den Dänen Frederik Vesti.