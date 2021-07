Sorge um Schumacher überschattet die Tests

16 Grad in Jerez. Neue Autos, neue Motoren, neue Regeln. Doch es will nicht so recht Stimmung aufkommen. Über dem Testauftakt auf der spanischen Rennstrecke hängen dunkle Wolken: Das Schicksal von Michael Schumacher beschäftigt die Welt der Formel 1.

Vor mittlerweile vier Wochen stürzte der Rekordweltmeister beim Skifahren in Méribel. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma liegt er seitdem im Krankenhaus von Grenoble im Koma. Wild spekuliert wird über den Gesundheitszustand des 45-Jährigen, doch aktuelle und zuverlässige Informationen gibt es keine. Offiziell wird Schumachers Zustand noch immer als „stabil aber kritisch“ beschrieben. Am Sonntag marschierten Hunderte Schumacher-Fans über die Rennstrecke von Spa ( Belgien), um an den Verunglückten zu denken; auch in Jerez sind die Gedanken beim Deutschen. Gestern fand Schumachers langjähriger Ferrari-Renningenieur Andrea Stella berührende Worte: „ Michael, Freund und Bruder auf der Strecke. In letzter Zeit kommen bei mir so viele Erinnerungen hoch.“ Auch Mercedes hatte eine Botschaft: „#KeepFightingMichael“ wurde in Jerez auf die Silberpfeile lackiert.