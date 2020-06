Rosberg mit Verbremser zur Pole in Monaco

"Nach meinem Fehler habe ich gedacht, dass alles vorbei ist", sagte Rosberg, der im Vorjahr in Monaco gewinnen konnte. "Jetzt bin ich natürlich sehr froh, von Platz eins hier starten zu können. Jetzt sollte noch der Start passen, und dann muss ich auf die Reifen achten." Zu seinem Missgeschick sagte er: "Das ist eine schwierige Kurve, das kann passieren. Natürlich war das nicht großartig."

In den sozialen Medien wurde sofort an Monaco 2006 erinnert, als Michael Schumacher mit der Poleposition in der Tasche seinen Ferrari in der Rascasse-Kurve abstellte und so für einen Abbruch des Qualifyings sorgte. Damals wurde Schumacher überführt und musste vom letzten Startplatz ins Rennen gehen. Auch Rosbergs Fehler wurde am Samstag von den Rennkommissaren untersucht - diese sahen allerdings keinen Grund für eine Strafe.

Hamilton zelebrierte das Grantigsein und sagte nur: "Das kann passieren. Das ist okay." Gegenüber BBC Radio 5 war er offensiver. Auf die Rosberg-Szene angesprochen entgegnete er: "Ich hätte wissen müssen, dass es so kommt." Ob Rosberg den Fehler absichtlich begangen habe? "Möglicherweise."

Der Schweizer Formel-1-Experte Marc Surer analysierte das WM-Duell Hamilton gegen Rosberg bereits mit den Worten: "Jetzt ist der Krieg entbrannt." Gefordert ist nun die Teamführung rund um die Österreicher Niki Lauda und Toto Wolff, die darauf achten müssen, dass das Duell auf höchstem sportlichen Niveau nicht eskaliert.

Motorsportchef Wolff versuchte am Samstag zu beruhigen, an ein bewusstes Manöver von Rosberg glaube er nicht: "Ich denke nicht, dass irgendjemand das in der modernen Formel 1 macht. Er hat seinen Bremspunkt verpasst und den Notausgang genommen. Dem ist nichts hinzuzufügen."